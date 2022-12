Ski Alpin

Beaver Creek - Marco Odermatt rast auf "Birds of Prey" mit ganz frechem Ritt aufs Podest: "Wahnsinn!"

Marco Odermatt fährt die "Birds of Prey"-Piste in Beaver Creek mit einer ganz mutigen Linie hinunter und greift damit die Spitzenzeit von Aleksander Aamodt Kilde an. Der Schweizer glänzt mit einzelnen Sektor-Bestzeiten und ist auf dem Weg zu seinem ersten Weltcupsieg in der Abfahrt. Im unteren Abschnitt bahnt sich ein Hundertstelsekunden-Krimi an, den der 25-Jährige knapp verliert.

00:02:27, vor 19 Minuten