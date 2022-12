Ski Alpin

Beaver Creek: Romed Baumann überzeugt mit Rang acht beim Super-G auf der Birds of Prey

Romed Baumann überzeugt nach seinem guten sechsten Platz in der Abfahrt in Beaver Creek auch im Super-G auf der Birds of Prey. Der WM-Zweite belegt als einer der Testpiloten mit Startnummer zwei den achten Rang. Eine noch bessere Platzierung verhinderte eine etwas zu vorsichtige Fahrt des Deutschen im Steilhang. Hier gibt es den Lauf im Video.

00:01:59, vor 18 Minuten