"Mein erster Gedanke war, dass ein Sturz passiert sein muss. Ich bin dann langsamer weitergefahren, kam über eine Welle. Und dann stand da plötzlich ein Hund", beschrieb Ferstl die Situation in der Schweizer Zeitung "Blick".

Italiens Speed-Ass Dominik Paris sah den Humor im Schockmoment. "Ein Wahnsinn, das sollte nicht sein", wird Paris bei "Laola1" zitiert, ergänzte aber: "Ein Flitzer wäre gescheiter gewesen - da hätten wir alle wenigstens was zum Schauen."

GESTERN AM 13:51

Auch Ferstl war anschließend wieder zum Scherzen aufgelegt. "Der Hund hat relativ schlau ausgeschaut, er ging auch sofort auf die Seite. Von daher kein Problem", so der Super-G-Sieger von Kitzbühel 2019.

Auf der Stelvio finden am Montag ein Super-G und am Dienstag eine Abfahrt statt (beide Rennen jeweils ab 11:30 Uhr live bei Eurosport 1, Joyn PLUS und im Liveticker bei Eurosport.de).