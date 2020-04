Auch der ehemalige Skirennläufer Didier Cuche aus der Schweiz unterstützt Familien in Not. Der 45-Jährige versteigerte seine Skischuhe, die er 2010 bei seinen Erfolgen in den Speedrennen in Kitzbühel getragen hatte. Auf Instagram kündigte Cuche an, die Spendensumme an "Save the Children" ebenfalls aus eigener Tasche zu verdoppeln.

(SID)