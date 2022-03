Ski Alpin

Super-G in Courchevel: Ragnhild Mowinckel fährt mit der Startnummer drei zum Sieg beim Weltcupfinale

DIe Norwegerin Ragnhild Mowinckel sichert sich den Sieg beim Weltcupfinale in Courchevel und Meribel. Mit der frühen Startnummer drei an den Start gegangen, ließ Mowinckel die Konkurrenz um Mikaela Shiffrin und Michelle Gisin hinter sich und feierte einen gelungenen Saisonausstand in den Speeddisziplinen. Hier gibt es den Lauf im Video.

00:01:51, vor einer Stunde