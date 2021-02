Neureuther fügte hinzu: "Den Fehler wird er nicht nochmal machen. Vielleicht hätte der Ferdl (Vater Ferdinand Hirscher, A.d.R.) vorher runterfahren sollen, dann wäre das vielleicht nicht so passiert."

Hirscher stürzte vor einigen Tagen im freien Gelände im Tiefschnee und veröffentlichte anschließend ein Video von seinem Sturz auf "Instagram" und schrieb dazu: "Lessons of life".

Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger kam glücklicherweise mit einem Veilchen unter dem linken Auge davon, nahm es aber mit Humor und postete in seiner Instagramstory ein Bild von sich mit dem blauen Auge und mit dem Hashtag #partofthegame.

Trotz dem Sturz ist Neureuther noch von den sportlichen Fähigkeiten seines langjährigen Kumpels überzeugt: "Ein Marcel Hirscher, dem gebe ich zwei Wochen Training in den Stangen und dann blattelt der wieder alle so dermaßen her. Der Bursche kann schon noch Skifahren."