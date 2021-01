"Das ist ärgerlich, aber das ist Teil des Spiels", sagte er in der "ARD". Straßers nächstes Rennen ist der Slalom am 26. Januar in Schladming (live bei Eurosport und Joyn PLUS+). Weil sich im Gegensatz zum Vortag auch keiner von Straßers fünf Mannschaftskollegen für den zweiten Lauf qualifizieren konnte, steht erstmals seit dem Slalom von Schladming vor neun Jahren kein deutscher Fahrer im Finale.