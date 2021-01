Mitter meinte weiter: "Leicht oder nicht leicht. Zagreb ist auch nicht schwierig und Adelboden bis auf fünf oder sechs Tore auch nicht wirklich. Das ist immer so ein Gerede. Wenn man Slalom-Weltcupsieger werden will, muss man überall gut fahren können."

Zudem sei auch im Herren-Weltcup "nicht immer alles brutal steil und eisig". Wegen der Coronakrise war der Herren-Slalom in Wengen zunächst nach Kitzbühel verlegt worden. Daraufhin wurde der verschobene Slalom und der ursprünglich für Kitzbühel geplante Torlauf weiter in die Flachau verlegt . Die Programmänderungen an sich seien für ihn weniger das Problem, meinte Feller.

Die Slaloms in der Flachau und kurz darauf im französischen Charmonix würden allerdings "extrem knappe Rennen geben, weil sich auf diesem Hang die Spreu nicht so leicht vom Weizen trennen lässt. Aber es ist, wie es ist und es ist für alle gleich."

Dass sein Interview derart große Wellen schlug, wollte der 28-Jährige nicht auf sich sitzen lassen und erklärte seine Aussage bei Instagram. In einer am späten Donnerstagabend geposteten Story meinte Feller: "Wengen ist ein Hang, bei dem es schon eine Herausforderung ist, überhaupt ins Ziel zu finden, in Kitzbühel sind keine 3 Schwünge hintereinander gleich, also damit verglichen ist Flachau definitiv eine Märchenwiese!"