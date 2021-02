Die Entscheidung, sich nach seinem letzten Renneinsatz im März 2020 in Kvitfjell erstmals wieder eine Weltcup-Abfahrt hinunterzustürzen, sei "schnell gefallen": "Im oberen Teil hat man an den Teilzeiten gesehen, dass schnelle Passagen von mir dabei waren. Das passt. Aber vom Eishang weg, wo es technisch anspruchsvoller wird und das Gefälle dazukommt, habe ich gemerkt, das Selbstvertrauen ist noch nicht ganz da. Andererseits ist das logisch. Der Trainingslauf war meine erste Abfahrt seit der Operation."

Statt sofort wieder in den Wettkampfmodus einzusteigen, will Dreßen den Weltcup in Garmisch-Partenkirchen nun als Training nutzen und in den Passagen, in denen er "Nachholbedarf" habe, nächste Schritte nach vorne machen, um dann mit einem guten Selbstvertrauen zur Weltmeisterschaft nach Cortina d'Ampezzo (ab 8. Februar live bei Eurosport) zu fahren.