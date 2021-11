Der große Schwede hatte einst ebenfalls 46 Siege in einer Disziplin aneinandergereiht, allerdings im Riesenslalom. "Das ist etwas Besonderes", sagte Shiffrin, "man dachte lange Zeit, dass man Ingemar Stenmarks Rekord überhaupt nicht brechen kann. Das ist wirklich cool."

Dritte in der "ewigen" Bestenliste ist die ehemalige Speed Queen Lindsey Vonn (USA) mit 43 Weltcup-Siegen in der Abfahrt. Dann folgt erneut Stenmark, der es im Slalom auf immerhin 40 Erfolge brachte. Diese Marke knackte sonst niemand, weder bei den Frauen noch bei den Männern.

Ad

Shiffrin war nach ihrem fünften Triumph im fünften Slalom überhaupt in Killington/Vermont überwältigt. Beim Siegerinterview brachte sie zunächst kein Wort heraus und weinte hemmungslos.

Killington, VT Run of the Day: Shiffrin fährt vor ekstatischer Heimkulisse zum Sieg VOR 14 STUNDEN

"Ich habe so viele unglaubliche Erinnerungen an dieses Rennen", sagte sie später, "und diese habe ich mit meiner Familie und den Menschen, die ich liebe, geteilt. Aber in diesem Jahr sind zwei von ihnen nicht mehr hier, also ist es emotional." Shiffrin hatte im Oktober 2019 zunächst ihre Großmutter Pauline und im Februar 2020 ihren Vater Jeff verloren.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Längläuferin Karlsson: "Plötzlich brannte meine Hose"

(SID)

Run of the Day: Shiffrin fährt vor ekstatischer Heimkulisse zum Sieg

Killington, VT "Sehr sauber": Dürr fährt nächstes Spitzenergebnis ein VOR 14 STUNDEN