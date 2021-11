Zunächst verschob die Rennleitung den Start um eine halbe Stunde auf 16:30 Uhr MEZ.

Auch eine Verlegung des Starts nach unten und eine Verkürzung der Abstände zwischen den Fahrerinnen konnten das Rennen aber nicht retten.

Am Sonntag (15:45 Uhr MEZ bei Eurosport 1, Joyn PLUS+ und im Liveticker) steht in Killington ein Slalom auf dem Programm.

(20:15 Uhr MEZ bei Eurosport 2, Joyn PLUS+ und im Liveticker) ist eine weitere Abfahrt angesetzt. Bereits am Freitagabend war der Weltcup-Auftakt der Abfahrer in Lake Louise/Kanada wegen heftiger Schneefälle abgesagt worden , für Samstagabendist eine weitere Abfahrt angesetzt.

