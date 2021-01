Romed Baumann sah zunächst nicht sehr glücklich aus. Und Andreas Sander ärgerte sich so sehr über seine Fahrt, dass er ein wütendes "Aaah" durch den Zielraum schrie, dann die Skistöcke auf seine Tasche feuerte und den Helm gleich hinterher. Doch der Ärger war schon bald vergessen.

Als die zweite Abfahrt auf der berüchtigten Streif in Kitzbühel beendet war, da durften neben dem Doppel-Sieger Beat Feuz (Schweiz) auch die deutschen Schussfahrer lächeln: Mit Rang fünf und sechs bestätigten Baumann und Sander knapp drei Wochen vor dem WM-Rennen in Cortina d'Ampezzo ihre Topform.

GESTERN AM 10:35

Baumann war "mega happy" über "meine beste Platzierung seit langem" - genau genommen hatte er zuletzt im Dezember 2015 Rang fünf bei einer Abfahrt belegt. Doch die Deutschen wollen mehr - endlich rauf aufs Siegertreppchen. Gerne schon bei der nächsten Abfahrt am 7. Februar in Garmisch-Partenkirchen. Oder, noch besser: beim WM-Rennen am 14. Februar.