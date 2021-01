Bereits im Abschlusstraining erwischte es den Franzosen Johan Clarey an der gleichen Stelle. Der Routinier kam aber glimpflich davon, konnte in der Abfahrt starten und wurde starker Vierter.

Für zusätzliche Probleme sorgte Rückenwind, der dafür verantwortlich war, dass die Fahrer den Sprung mit hoher Geschwindigkeit erreichten. Während den mehreren längeren Unterbrechungen aufgrund des Windes wurde am Sprung gearbeitet, weitere Entschärfungen für die eigentliche Hahnenkammabfahrt am Samstag (ab 11:30 Uhr live bei Eurosport 1, Joyn PLUS+ und im Liveticker bei Eurosport.de) sind nicht unwahrscheinlich.

Schon in der Vergangenheit geriet der Zielsprung in Kitzbühel besonders nach schweren Stürzen wie dem des Schweizers Daniel Albrecht immer wieder in die Kritik. Der Eidgenosse lag 2009 mit einem Schädel-Hirn-Trauma fast vier Wochen im künstlichen Koma, hatte anschließend motorische und sprachliche Störungen und konnte nach seinem Comeback nie wieder an seine Leistungen von vor dem Unfall anknüpfen.