Sieger Kilde erklärte im Anschluss ans Rennen im "ORF": "Es war supergeil zu fahren und ich habe gespürt, dass ich schnell unterwegs war. Kitzbühel ist Kitzbühel, es ist unglaublich, ich bin sehr stolz. Ich hatte super Ski und habe gemerkt, es geht dahin. Heute morgen habe ich noch ein Foto von mir nach der Knie-Operation gesehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, es ist so geil!"

Im Gespräch mit Eurosport schob er nach: "Dass ich das ein Jahr nach meiner OP schaffe, ist unglaublich. Ich hatte heute einfach ein gutes Gefühl."

Die DSV-Athleten waren beim Klassiker in Tirol hingegen chancenlos. Romed Baumann, der mit der Startnummer zwei auf die Strecke ging, blieb hinter den Erwartungen zurück und beendete das Rennen mit mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Kilde.

Andreas Sander (+1,98) schob sich im DSV-internen Ranking zwischen Schwaiger und Baumann, Josef Ferstl (+2,54), der im ersten Training noch gestürzt war und einige Blessuren davongetragen hatte und Simon Jocher (+2,35) schafften keine Top-20-Platzierung.

"Es wäre mehr drin gewesen, im Training bin ich das schon besser gefahren", sagte ein enttäuschter Schwaiger in der "ARD".

Wegen starken Windes am Hahnenkamm war die Strecke leicht verkürzt worden, der Start erfolgte knapp oberhalb der Mausefalle. Kilde meisterte vor allem oben die scheinbar einfachen Gleitstücke und unten die tückischen Kurven vor der Hausbergkante sehr gut und positionierte sich mit seinem sechsten Saisonsieg und dem ersten in Kitzbühel als Favorit für die zweite Abfahrt am Sonntag und die Olympischen Spiele in Peking (4. bis 20. Februar).

(mit SID)

