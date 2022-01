Zuvor beglückwünschte Neureuther den Streif-Bezwinger jedoch artig. "Du wilder Hund, jetzt bist du echt da runtergefahren, du Wahnsinniger“, sagte Neureuther.

Wann er seinen Versuch starten werde, weiß der ehemalige Slalom- und Riesenslalomspezialist noch nicht, er werde sich aber "sehr gut vorbereiten", so Neureuther.

Hirscher reagierte mit Humor: "Wenn Felix jetzt auch fährt, dann muss ich vielleicht noch einmal ran."

In ihrer aktiven Zeit hatten beide Skistars abgemacht, die legendäre Abfahrt am Hahnenkamm in Kitzbühel bewältigen zu wollen.

Hirscher und Neureuther privat gute Freunde

Hirscher und Neureuther duellierten sich viele Jahre lang vor allem im Slalom. Privat waren sie dennoch gute Freunde und so entstand einst auch die Wette, es mal auf der Streif probieren zu wollen.

Hirscher hat seinen Part erfüllt, jetzt ist Neureuther an der Reihe.

