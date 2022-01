Ski Alpin

Aleksander Aamodt Kilde triumphiert bei Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel: "Was für eine Fahrt!"

Überragende Fahrt von Aleksander Aamodt Kilde: Der Norweger sticht die Ausfahrt aus dem Steilhang direkt an. Er nimmt im Gleitabschnitt viel Tempo auf. Das liegt definitiv auch an der Piste. Am Lärchenschuss und dem Oberhausberg nimmt der Norweger fast alles in Position. In der Traverse fährt der 29-Jährige fast am Tor vorbei. Doch der Fehler wird nicht bestraft. Kilde gewinnt auf der Streif.

00:02:57, vor 11 Stunden