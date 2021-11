Bei der Abfahrt am Samstag, die der Österreicher Matthias Mayer gewann, belegte Romed Baumann als bester Deutscher Rang sechs

Der Weltverband FIS hat unterdessen entschieden, die abgesagte Abfahrt, bereits kommende Woche in Beaver Creek nachzuholen. Ursprüngliche waren auf der Birds of Prey eine Abfahrt und zwei Super-G geplant. Das Programm wird nun um ein Rennen erweitert.

Am Donnerstag, 2. Dezember (19:45 Uhr MEZ), und Freitag, 3. Dezember (18:45 Uhr MEZ), steht nun jeweils ein Super-G auf dem Rennkalender.

Für Samstag, 4. Dezember (19:00 Uhr MEZ), und Sonntag, 5. Dezember (20:00 Uhr MEZ), sind die Abfahrten geplant (alle Rennen live bei Eurosport, im Eurosport Player, bei Joyn PLUS+ und im Liveticker bei Eurosport.de).

Ski-Weltcup kann nach Corona-Wirbel durchatmen

In Lake Louise hatten zudem mehrere falsch positive Corona-Tests den alpinen Ski-Weltcup in Atem gehalten. Wie der Weltverband FIS mitteilte, habe es am Rande der Männer-Rennen im Rahmen der turnusmäßigen PCR-Testungen gleich zehn Fälle gegeben. Damit stand zunächst die Weiterreise der kompletten Ski-"Blase" in die USA in Frage.

Alle Betroffenen seien sofort isoliert und erneut getestet worden. Bei neun von ihnen erwies sich dabei das erste Ergebnis als falsch positiv. Der einzige wirkliche Corona-Fall habe kaum Kontakt zu anderen gehabt, hieß es von der FIS weiter.

Daher könne die Tour ihr Programm in Beaver Creek planmäßig fortsetzen. Die an COVID-19 erkrankte Person muss für zehn Tage in Quarantäne.

