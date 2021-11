Zweitbester Deutscher war Josef Ferstl auf Platz 19 (+1,74). Andreas Sander, der in Cortina hinter Kriechmayr Abfahrtssilber geholt hatte, musste sich nach einer nicht fehlerfreien Fahrt mit Rang 20 (+1,76) begnügen.

Dominik Schwaiger belegte Platz 23 (+1,91), Simon Jocher fuhr als 30. (+2,33) noch in die Punkteränge.

Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen, der 2019 in Lake Louise gewonnen hatte, kann nach seiner zweiten Knie-Operation frühestens im Januar einsteigen.

Das geplante erste Rennen in Lake Louise war am Freitag wegen heftiger Schneefälle abgesagt worden. Am Sonntag (20:15 Uhr MEZ bei Eurosport 1, im Eurosport Player bei Joyn PLUS+ und im Liveticker bei Eurosport.de) steht in dem Wintersportort im Banff-Nationalpark noch ein Super-G auf dem Programm.

