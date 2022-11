"Wenn du verletzt bist, kommen einige Kameraden und Trainer, um dir zu sagen: 'Das tut uns leid.' Aber du brauchst nicht erwarten, dass sich die ganze Skifamilie um dich kümmert. Da wirst du schnell vergessen", begründete die Gesamtweltcupsiegerin aus dem Jahr 2016 ihre Kritik und führte weiter aus:

"Du wirst zwar immer Olympiasiegerin oder Weltmeisterin bleiben, aber bald interessiert das niemanden mehr. Deshalb bin ich mit dem Wort 'Familie' auch etwas vorsichtig."

Gut-Behrami krönte im Februar diesen Jahres bei den Olympischen Winterspielen in Peking ihre ohnehin erfolgreiche Karriere mit dem Gewinn der Goldmedaille im Super-G . Bereits 2021 holte sie sich in jener Disziplin den WM-Sieg bei den Wettkämpfen in Cortina d’Ampezzo.

Sportlich gesehen könnte es somit fast nicht besser laufen für die Schweizerin. Auf zwischenmenschlicher Ebene sieht es dagegen im alpinen Skizirkus etwas anders aus, wie Gut-Behrami im Interview mit "illustre.ch" , dem Online-Portal der Zeitschrift "L’illustré", weiter verriet.

Gut-Behrami stört "Heuchelei" einiger Kolleginnen

Speziell das Verhalten einiger Athletinnen in den Sozialen Medien sorgt bei ihr für Unverständnis. "Was mich stört, ist die Heuchelei, auch in den sozialen Netzwerken. Vielen Menschen ist es wichtig, gleich allen zu gratulieren. Aber eigentlich tun sie das nur, um ihr Image aufzupolieren, damit sich alle für gute und nette Menschen halten, die zuerst an andere denken und sie bedingungslos loben. Wenn man sich für einen Teamkollegen freut, ist es nicht nötig, dies öffentlich zu zeigen", betonte Gut-Behrami.

Unter dem Strich habe die 31-Jährige laut eigenen Aussagen in der Szene auch nur eine "echte" Freundin. "Das ist Anna Veith. Ich bin froh, dass ich gefahren bin, als sie noch aktiv war. Und ich bin froh, dass wir auch nach ihrem Rücktritt noch befreundet sind", freute sie sich.

