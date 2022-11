Umso bitterer: Im Ziel fehlten der Deutschen im Februar in einem unheimlich engen Finale nur 0,19 Sekunden zum Olympiasieg . Trotzdem verließ Dürr die Winterspiele in China schlussendlich ohne Einzelmedaille.

Dennoch verbinde die DSV-Athletin mit "mehr guten als negativen Emotionen mit dem Slalom in China, wie sie im exklusiven Interview mit Eurosport berichtet: "Ich denke da positiv zurück, auch wenn an dem Tag alles dabei war, von höchstem Hoch bis ins richtige Tief. Aber das gehört dazu und ich bin dadurch gewachsen."

Denn schnell richtete Dürr den Blick auf das neue Jahr und nutzte die Sommerpause wie gewohnt, um die Vorsaison mithilfe von Videos zu verarbeiten. "Es kommen auch ordentlich Emotionen hoch. Das ist auch gut, um die Emotionen im Sommer-Training hochzuhalten", erklärte Dürr vor dem Saisonstart.

Mit den Weltmeisterschaften in Courchevel und Méribel steht im Februar des kommenden Jahres schon das nächste Großereignis an. Auch bei der Alpinen WM wartet die Münchnerin noch auf ihr erstes Edelmetall im Einzel.

Fokus liegt auf Saisonstart

Der Fokus liegt für Dürr aber noch nicht auf Frankreich. "Die WM ist bei mir überhaupt noch nicht präsent. Was in einem halben Jahr passiert, kann ohnehin keiner absehen", erklärte Dürr, die aber vorfreudig nach auf die neue Saison blickte: "Ich bin sehr gespannt, was kommenden Winter auf uns zukommt."

Am Samstag eröffnet Dürr im finnischen Levi (10:00 Uhr live bei Eurosport 1, bei discovery+ und im Liveticker ) mit der Startnummer eins das Slalom-Jahr. "Ich will gut in die Saison starten. Das war auch im vergangenen Jahr der Grund, warum es so gut lief. Aber dann muss man von Rennen zu Rennen schauen", so die Dritte des zurückliegenden Slalomweltcups im Interview.

Dennoch: Die kleine Kristallkugel hat auch Dürr zumindest "im Hinterkopf".

