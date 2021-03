Publiziert 20/03/2021 Am 09:04 GMT | Update 20/03/2021 Am 11:51 GMT

Skirennläufer Alexis Pinturault hat an seinem 30. Geburtstag den größten Erfolg seiner sportlichen Karriere gefeiert.

Mit einem Sieg im letzten Riesenslalom der Saison beim Weltcup-Finale in Lenzerheide/Schweiz entriss der Franzose dem Schweizer Marco Odermatt noch die Führung in der Disziplinwertung, zudem steht er als Gesamtweltcupsieger fest: Vor dem Slalom am Sonntag liegt Pinturault uneinholbare 107 Punkte vor Odermatt.

"Ich habe so viele Jahre so hart dafür gearbeitet - es ist unbeschreiblich toll, dass sich das endlich ausgezahlt hat", sagte Alexis Pinturault: "Es war richtig schwer, ein Jahr voller Ups und Downs. Es ist unglaublich. Darauf habe ich all die Jahre drauf hingearbeitet."

Pinturault ist nach Jean-Claude Killy (1967, 1968) und Luc Alphand (1996/97) der dritte Franzose, der den Gesamtweltcup gewinnt. Der 30-Jährige hatte in der Gesamtwertung bereits zweimal Platz zwei (2018/19, 2019/20) und dreimal Platz drei (2013/14, 2014/15, 2015/16) belegt.

Pinturault gewinnt Riesenslalomwertung vor Odermatt

Als Gewinner der großen Kristallkugel folgt der favorisierte Pinturault auf Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen).

Durch seinen Sieg im letzten Riesenslalom vor Filip Zubcic (Kroatien) und Weltmeister Mathieu Faivre (Frankreich) siegte er im Kampf um die kleine Kristallkugel mit 51 Punkten Vorsprung vor Odermatt.

Odermatt hatte vor dem Finale im Gesamtweltcup nur 31 Punkte hinter Pinturault gelegen, dann jedoch wurden in Lenzerheide zu seinem Nachteil die Abfahrt und der Super-G abgesagt.

Luitz egalisiert beste Saisonplatzierung

Im letzten Riesenslalom kam der 23 Jahre alte Schweizer Ende nur auf Rang elf und verlor damit auch seine 25 Punkte Vorsprung in der Disziplin-Wertung.

Stefan Luitz (Bolsterlang) egalisierte zum Abschluss seine beste Saisonleistung und belegte nach einer Aufholjagd und der vierten Laufzeit im zweiten Durchgang noch Rang zehn.

Alexander Schmid (Fischen) fiel im zweiten Lauf auf Rang 15 zurück. Den Riesenslalom-Weltcup beendeten die beiden WM-Dritten im Mannschaftswettbewerb auf den Plätzen 16 (Schmid) und 19 (Luitz).

(mit SID)

