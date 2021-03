Publiziert 19/03/2021 Am 12:12 GMT | Update 19/03/2021 Am 12:25 GMT

Im Finale gewannen Andrea Filser und Alexander Schmid ihre Läufe, jedoch unterlag Linus Straßer Leif Kristian Nestvold-Haugen und Lena Dürr verlor gegen Kristin Lysdahl. So stand es nach vier Läufern 2:2. Aufgrund der besseren Gesamtzeit ging der Sieg an Norwegen, das bereits bei der WM in Cortina d'Ampezzo Gold geholt hatte.

Auch das kleine Finale um Platz drei zwischen Österreich und Schweden wurde über die schnellere Gesamtzeit zugunsten des ÖSV-Teams entschieden. Bei der WM waren die erfolgsverwöhnten Österreicher im Teamwettbewerb leer ausgegangen.

Die deutsche Mannschaft hatte bei den Titelkämpfen im Februar Bronze geholt.

Der Teamwettbewerb war der erste Wettkampf, der beim Weltcup-Finale in Lenzerheide ausgetragen werden konnte. Die Abfahrten am Mittwoch und die Super-Gs am Donnerstag mussten beide aufgrund schlechter Wetterbedingungen abgesagt werden. Am Freitag herrschte dagegen strahlender Sonnenschein.

Am Samstag stehen noch die Technik-Disziplinen auf dem Programm. Die Männer bestreiten am Samstag den Riesenslalom und am Sonntag den Slalom. Bei den Frauen wird der Slalom am Samstag ausgetragen, das letzte Saisonrennen am Sonntag ist dann der Riesenslalom.

