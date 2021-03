Publiziert 20/03/2021 Am 23:24 GMT

"Ich brauche jetzt ein, zwei Bier. Dann schauen wir weiter", gab der Schweizer nach seinem Saisonfinale im "SRF" Einblicke in seine Gefühlswelt, nachdem er die Disziplinwertung im Riesenslalom beim letzten Rennen in Lenzerheide noch an Pinturault verloren hatte.

"Es wäre natürlich schöner, wenn es anders gewesen wäre", so Odermatt, der nun froh sei, dass die Saison vorbei ist und sich auf "ein paar ruhigere Tage" freue.

Odermatt hatte vor dem Finale im Gesamtweltcup nur 31 Punkte hinter Pinturault gelegen, dann jedoch wurden in Lenzerheide zu seinem Nachteil die Abfahrt und der Super-G abgesagt.

"Es wäre noch sehr viel möglich gewesen", bedauerte Odermatt: "Es ist ein bisschen schade, dass so entschieden wird. Aber der Bessere hat gewonnen, das ist das Positive."

