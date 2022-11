"Da haben wir uns viel mehr erwartet", kritisierte Trinker das Auftakt-Debakel des ÖSV im "ORF"-Interview weiter. "Aber wir sind wirklich nicht gut gefahren. Dann ist es kein Wunder, wenn man solche Ergebnisse einfährt."

Einzig Katharina Liensberger konnte sich in den Top 10 platzieren. Die 25-Jährige sorgte am Sonntag mit ihrem achten Platz für das bislang beste Ergebnis der großen Ski-Nation . Neben Liensberger vermochte nur Katharina Truppe in beiden Rennen in die Punkte zu fahren.