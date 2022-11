Mikaela Shiffrin feierte in Levi ihren 75. Weltcupsieg. Nach dem ersten Lauf hatte die 27-Jährige noch auf Rang drei gelegen. Mit einem starken Finale ließ sie die vor ihr platzierten Anna Swenn-Larsson und Lena Dürr noch hinter sich.

Dürr ging mit 0,55 Sekunden Vorsprung auf Shiffrin in den 2. Lauf, konnte diesen aber nicht halten. Im Steilhang agierte sie zu zögerlich und verlor so über eine Sekunde auf die viermalige Gesamtweltcupsiegerin. Wie beim Olympia-Slalom in Peking musste sich die 31-Jährige am Ende mit Rang vier begnügen.

Swenn-Larsson wurde dagegen starke Zweite (+0,16). Rang drei ging an Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei (+0,20).

Neben Dürr schafften es mit Andrea Filser und Jessica Hilzinger zwei weitere Deutsche ins Finale. Dort fuhr Hilzinger von Rang 21 vor auf einen starken 16. Platz. Für die Oberstdorferin ist es die bisher beste Platzierung im Weltcup. Filser holte als 24. ebenfalls Weltcup-Punkte.

Emma Aicher, Marlene Schmotz und Lara Klein schieden im 1. Lauf aus.

