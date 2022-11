Am Montagmorgen verkündete der Schweizer Skiverband via Twitter, dass er in die Schweiz zurückgeflogen und dort weiter untersucht werde.

Ad

Odermatt verfolgte den Sturz des 34-Jährigen aus der Leaderbox und schlug sofort entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Dass er auch im dritten Rennen der Saison in der dritten verschiedenen Disziplin auf das Podest fuhr und damit der erste Fahrer seit Bode Miller 2004 war, dem dieses Kunststück gelang, rückte vollkommen in den Hintergrund. "Es ist für mich über alles gesehen ein trauriger Tag", sagte Odermatt.

Lake Louise "Wie aus einem Guss": Odermatt überragt in Lake Louise VOR 19 STUNDEN

Caviezel hatte erst am Tag zuvor bei der Abfahrt sein Comeback gegeben, nachdem er sich im Januar 2021 in Garmisch-Partenkirchen eine Gehirnerschütterung, eine Knochenprellung sowie eine Außenbandverletzung im linken Knie zugezogen hatte.

"Wie aus einem Guss": Odermatt überragt in Lake Louise

Lake Louise "Im Winter gehört nicht Fußball gespielt": ÖSV-Stars motzen über WM UPDATE 26/11/2022 UM 15:33 UHR