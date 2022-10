Den Grund für diese mögliche Verbitterung sieht Marco Odermatt in Marcel Hirschers sehr großem Ehrgeiz.

"Er hat sehr wahrscheinlich gar nie einen Sieg spontan gefeiert. Er konnte das nicht, weil er im Fokus bereits beim nächsten Rennen war", sagte der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison im Doppel-Interview mit Hermann Maier gegenüber dem "Blick".

Er selbst ticke da jedoch anders. "Ich will einen besonderen Erfolg sofort auskosten", erklärte der 25-Jährige und ergänzte: "Nach der Saison kann ich keine Feier nachholen, weil die Emotionen dann ja nicht mehr frisch sind."

Grund zum Feiern hatte Odermatt in der vergangenen Saison genug. Der Athlet aus Stans triumphierte nicht nur im Gesamtweltcup, sondern sicherte sich auch die kleine Kristallkugel im Riesenslalom. Zudem krönte er sich in Peking zum Riesenslalom-Olympiasieger.

Viele Fans und Experten gehen davon aus, dass bei Odermatts Anlagen in den kommenden Jahren noch einige Kugeln und Medaillen hinzukommen dürften. Doch bei allem Ehrgeiz soll der Spaß auch in Zukunft nicht zu kurz kommen. "Etwas überspitzt formuliert gewinne ich lieber eine Kristallkugel weniger, wenn ich dafür den einzelnen Erfolg gebührend feiern kann", erklärte Odermatt.

Dafür gab es Zustimmung von Maier. "Deine Einstellung gefällt mir", lobte der "Herminator", der selbst vier Mal die große Kristallkugel gewinnen konnte. "Eine zünftige Feier im richtigen Moment kann für einen Rennfahrer gewinnbringend sein. Vor allem die schnellen Disziplinen stellen auch psychologisch eine enorme Herausforderung dar", so der 49-Jährige.

Für Hirschers "Leibeigener"-Aussage zeigte Maier dagegen durchaus Verständnis. "Wenn man es gewöhnt ist, mit dem Privatjet zu fliegen und der Pilot landet statt in Grenoble in Barcelona, könnte man sich vielleicht schon ein bisschen ausgeliefert vorkommen ...", so der Doppel-Olympiasieger von 1998.