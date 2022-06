In seiner aktiven Karriere habe er sich "absolut an die Schmerzgrenze des Systems herangetastet", so der Österreicher.

"Das Team, mit dem ich unterwegs war, wurde mir vorgesetzt", erklärte der 33-Jährige und stellte eine These auf: "Ich bin überzeugt, dass ich noch erleben werde, dass man mit Athleten nicht mehr so umgehen kann wie zu meiner Zeit. Das Wort 'selbst' wird deutlich in den Vordergrund rücken."

Im Skisport ist Hirscher einer der Größten der Geschichte. In seiner aktiven Laufbahn sicherte sich der zweimalige Olympiasieger achtmal die große Kristallkugel des Gesamtweltcups, dazu gewann er 67 Weltcuprennen.

Seit dem Ende seiner Karriere widmet Hirscher sich seiner eigenen Ski-Marke, für die er seinen Ex-Rivalen Henrik Kristoffersen gewinnen konnte

