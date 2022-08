"Das letzte Jahr war schwer zu fassen, sehr extrem. Ich steckte die ganze Energie, die ich hatte, ins Skifahren rein. Es war ein Leben am Limit", ergänzte die Schweizerin

Gisin berichtete auch von den schweren Zeiten, als sie am Morgen ein oder zwei Stunden brauchte, um wirklich wach zu werden. Dies sei nun nicht mehr der Fall. Auch die Gliederschmerzen und Stimmungsschwankungen sind nach Angaben der 28-Jährigen endlich weg.

Ad

Das Pfeiffersche Drüsenfieber ist eine Virus-Erkrankung, mit der sich im Laufe des Lebens fast jeder ansteckt. Sie wird durch das Epstein-Barr Virus ausgelöst.

Ski Alpin Mega-Talent (15) führt Konkurrenz vor - Verbandswechsel sorgt für Wirbel 06/08/2022 UM 17:40

Infizierte Personen leiden zunächst oft unter grippeähnlichen Symptomen, Müdigkeit und Erschöpfung, wobei Letzteres über Monate anhalten kann.

Gisin: Rückschlag nicht auszuschließen

Auch bei Gisin war dies der Fall. Ihre Leidenszeit konnte die 28-Jährige mittlerweile zwar hinter sich lassen, ihre Blutwerte werden dennoch regelmäßig überprüft, da ein Rückschlag zwar unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen ist. Geholfen hat Gisin unter anderem auch ein Segeltrip mit Freundinnen auf Sardinien und Korsika im Sommer.

"Das Boot ist 30 Jahre alt, ein Katamaran mit ganz wenig Platz. (...) Wir hatten bewusst keinen Luxus und lebten sehr simpel, nahe an der Natur. Das war richtig cool", berichtete die 28-Jährige: "Ich habe gelesen, bin viel geschwommen und konnte meine Batterien aufladen." Damit steht der neuen Saison (Auftakt am 22. & 23. Oktober in Sölden) nichts mehr im Weg.

Das könnte Dich auch interessieren: Neue Herausforderung: Svindal startet bei elektrischer Rallyecross-WM

Gisin hauchdünn zurück: So knapp ging es im Kampf um Silber zu

Ski Alpin Trauung in der Natur: Skistar feiert ungewöhnliche Hochzeit 04/08/2022 UM 05:51