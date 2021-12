Kurz zuvor

Ad

, weshalb sie sich im Moment nicht impfen lassen will: "Es ist und war für mich nicht die leichteste Entscheidung, aber wenn ich etwas aus meiner Vergangenheit gelernt habe, steh hinter dem, wovon du überzeugt bist."

Killington, VT Shiffrin von historischem Rekord überrascht: "Wusste das gar nicht" 29/11/2021 AM 08:59

Dadurch verpasste die 24-Jährige zuletzt auch die Rennen in Nordamerika, bei denen nur geimpfte Sportlerinnen antreten durften. Auch ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking im Februar ist damit so gut wie ausgeschlossen.

Scheib selbst war im vergangenen Jahr an Corona erkrankt und litt trotz eines milden Verlaufs zwei Wochen lang an Rückenschmerzen und Atemproblemen.

Auch ihren Geruchs- und Geschmackssinn habe sie für rund sechs Wochen verloren. Daher ließ sie sich, sobald es möglich war, auch impfen.

Scheib: Vertraue auf Mediziner und Experten

Ihre Entscheidung erklärte sie in dem Interview wie folgt: "Wie im Sport vertraue ich auch hier auf jene Personen, deren jahrzehntelange Arbeit in diesem Gebiet für sich spricht und die mir nachvollziehbar auf Basis der aktuellen, gesicherten Erkenntnisse sagen: Die Impfung ist sicher. Sie wirkt. Und sie schützt - mich und andere."

Mit Blick auf die Aussage von Gritsch meinte sie: "Es gibt viele Lebenslagen, in denen man auf sein Herz hören sollte. Eine weltweite Pandemie gehört für mich nicht dazu. Wir leben in schwierigen Zeiten."

Die 23-Jährige erinnerte zudem an die schwierige Situation für das medizinische Personal: "Die Krankenhäuser gehen über, das Pflegepersonal rackert sich seit zwei Jahren ohne Pause ab. Es ist der reine Wahnsinn. Man muss an die Allgemeinheit denken." Sie wolle zwar "niemanden angreifen: nicht meine Kollegin, nicht die Ungeimpften". Aber: "Man sollte in diesen Tagen an das große Ganze denken. Verantwortung darf für einen Spitzensportler kein Fremdwort sein."

Das könnte Dich auch interessieren: Überraschender Abschied: Ski-Weltmeisterin verkündet Karriereende

Da kullern Tränen: Emotionale Shiffrin weint beim Siegerinterview

Lake Louise Falsch positive Tests: Wetter- und Corona-Wirbel in Lake Louise 28/11/2021 AM 16:41