"Ich kann nicht fassen, dass dieses großartige Abenteuer wirklich vorbei ist. Aber meine Karriere ist zu Ende", eröffnete die Norwegerin, die ihre Stärken vor allem im Slalom und Riesenslalom hatte.

Die Entscheidung sei ihr schwer gefallen, meinte Riis-Johannessen weiter, die keine Details nannte.

"Es gab zahlreiche Gründe, aber nun konzentriere ich mich erst einmal auf mich selbst. Es gibt neue und aufregende Herausforderungen. Ich werde mich immer an die tollen Aspekte des Skisports erinnern und zugleich von den schweren Momenten lernen", so die 30-Jährige.

2016 hatte Riis-Johannessen ihr Debüt im Weltcup gefeiert. Ihre Ski-Karriere sei in dieser Zeit "großartig, anstrengend, lustig, wunderschön, frustrierend, inspirierend und schmerzhaft" gewesen.

Zukunft nach Rücktritt noch ungeklärt

Was die Zukunft für sie bringe, wisse sie noch nicht. "Ich hoffe, sie hält einige tolle Dinge für mich bereit und dass ein neues und großartiges Abenteuer beginnt." Auch wenn es im Moment eine schwere Zeit sei, erklärte Riis-Johannessen, "hätte ich nichts geändert".

Warum die 30-Jährige ausgerechnet diesen Zeitpunkt in der Saison für ihr Karriereende wählte, ist unklar. Noch im November war sie beim Parallelrennen in Lech/Zürs und beim Slalom in Levi an den Start gegangen. Beide Male verpasste sie allerdings den Finaldurchgang.

