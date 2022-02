Schon die geplante Startzeit am Sonntag um 11:00 Uhr (4:00 Uhr MEZ) ließ sich nicht halten. Immer wieder wurde um eine Stunde verschoben, bis kurz nach 14:00 Uhr Ortszeit die Absage erfolgte.

Entscheidend für die Absage war neben der Windstärke vor allem, dass die Böen aus unterschiedlichen Richtungen kamen und für die Fahrer nicht berechenbar waren. Das machte eine mögliche Austragung des Rennens sowohl unter dem Sicherheits- als auch dem Fairnessaspekt nicht möglich.

"Das ist ein schwieriger Berg, windstill ist es hier nie", sagte Renndirektor Markus Waldner.

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat in der Abfahrt vier Läufer am Start . Neben Vize-Weltmeister Andreas Sander gehen Romed Baumann, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger ins Rennen in der Königsdisziplin. Topfavorit ist der Norweger Aleksander Aamodt Kilde.