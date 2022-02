Der Sturz habe zu einem Kreuzbandriss und einer Schädigung des Meniskus geführt, so Cerutti.

Das bedeute mindestens sechs Monate Pause und ein Ende der Saison. "Es tut weh, denn in dieser Saison hatte ich alles gegeben, um endlich meinen Traum leben zu können", schrieb sie Cerutti.

"Es tut mir weh, so aufhören zu müssen, aber ich bin immer noch dankbar für diese Saison, für diese Momente, die ich im Europapokal und in der Weltcup-Gruppe verbracht habe, die mich so gut aufgenommen hat."

Unter dem Beitrag der Französin meldeten sich mehrere bekannte Sportler zu Wort und sprachen ihr Mut zu. So versuchten unter anderem die zweimalige Riesenslalom-Weltmeisterin Tessa Worley und Biathlet Emilien Jacquelin, die 23-Jährige aufzubauen.

In ihrer "Instagram-Story" zeigte sich Cerutti dann aber schon wieder mit einem Lächeln, wenn auch im Rollstuhl sitzend, bei einem Vorher/Nachher-Vergleich.

