Nach dem Podest in Adelboden und seinem dritten Weltcupsieg bei der Olympia-Generalprobe in Schladming durfte sich Straßer durchaus Chancen auf eines der begehrten Edelmetalle ausrechnen. Mit Platz sieben verpasste der 29-Jährige aber letztlich die ersehnte Medaille.

Gänzlich unzufrieden zeigte er sich im Anschluss aber nicht. "Am Schluss hab ich mein Ziel auch eigentlich erreicht, nicht ganz aber ein Teil meines Ziels", erklärte er bei der "ARD". Bei Olympia im Ziel zu stehen, sei schon als Erfolg zu verzeichnen.

Letztlich hätten kleinere Fehler und Unebenheiten in seiner Fahrt den Ausschlag im Kampf um die Medaillen gegeben: "Das spielt sich dann einfach nicht, wenn man um Medaillen mitfährt."

0,23 Sekunden fehlten ihm zum größten Erfolg seiner Karriere. Ein Rückstand, der an Straßer zu nagen scheint. "Ich weiß aus dem Training, was zwei Zehntel sind. Das ist ein besserer oder schlechterer Schwung."

Straßer blickt optimistisch in die Zukunft

Aber auch Niederlagen zählen nun mal zum Leistungssport. "Man verliert in der Regel öfter als man gewinnt, außer vielleicht die Bayern. Das gehört einfach dazu, auch zum Prozess", erklärte der Techniker weiter.

Ebenjenen Prozess habe Straßer jedenfalls noch nicht beendet. Vielmehr konnte er am Mittwoch wichtige Erkenntnisse erlangen, um es bei den kommenden Großereignissen besser zu machen.

"Das ist immer das Schönste, wenn es am Schluss nicht am Kopf, am Material oder an sonst etwas liegt, sondern am Skifahren oder an dem, was ich halt an dem Tag bringen kann. Heute war es einfach nicht genug für eine Medaille", unterstrich Straßer.

"Das ist Leistungssport oder Spitzensport, das gehört dazu und das macht es am Ende auch so unglaublich schön", schloss er ab.

