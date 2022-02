Straßer fehlten nach der zwölftbesten Zeit im Finale 0,23 Sekunden zu einer Medaille.

Der erste Platz hinter Noel auf dem Podium ging an den Österreicher Johannes Strolz (+0,61 Sekunden), der zur Halbzeit geführt hatte, sich aber den Traum vom weiteren Gold nach seinem Sieg in der Kombination nicht erfüllen konnte.

Ad

Dritter wurde Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag aus Norwegen (+0,70).

Olympia Peking Olympia: Zeitplan, Kalender und Termine der Winterspiele Peking 2022 13/02/2022 AM 12:00

"Es ist ein bisschen schade, aber ich gehe mit erhobenen Hauptes vom Platz", sagte Straßer in der "ARD". Er habe "alles probiert", ergänzte er, aber "hier und da ein paar kleine Fehler" zu viel gemacht.

Traumlauf zu Gold: Noel im Olympia-Slalom nicht zu schlagen

Zuvor waren Lena Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt jeweils als Vierte knapp am Podium vorbeigefahren. Die bislang letzte Medaille bei Olympischen Spielen hatte 2014 in Sotschi Viktoria Rebensburg mit Bronze im Riesenslalom gewonnen.

Die letzte Chance auf eine Medaille haben die deutschen Alpinen am Samstag: Im Team-Wettbewerb, in dem sie bei der WM Bronze gewonnen hatten, sind sie allerdings nur Außenseiter.

Mehr in Kürze!

Das könnte Dich auch interessieren: Rebensburg schwärmt von Silber-Goggia: "Die ganz große Siegerin"

Silber im Slalom: Strolz-Märchen in Peking geht weiter

Olympia Peking Olympia-Medaillenspiegel von Peking: Die Gold-Übersicht 13/02/2022 AM 11:43