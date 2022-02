Ski Alpin

Olympia 2022: Thriller im Finale - so lief das Duell um Gold im Team-Event zwischen Deutschland und Österreich

Thriller im Finale - so lief das Duell um Gold im Team-Event zwischen Deutschland und Österreich am Schlusstag von Olympia in Peking 2022. Nach jeweils zwei Laufsiegen entschied die Zeitregel über den Sieg, nach Addition der jeweils besten Männer- und Frauen-Zeit fehlten nur 0,19 Sekunden zur goldenen Sensation für das DSV-Quartett.

00:08:38, vor 7 Stunden