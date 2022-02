"Schaden kann's nicht", meinte Straßer mit Blick auf das Rennen in seiner Spezialdisziplin am Mittwoch.

Dort gilt der Münchner spätestens seit seinem Sieg bei der Olympia-Generalprobe in Schladming als Medaillenanwärter.

Außerdem habe er im "Riesen" das Team-Event am kommenden Samstag "im Hinterkopf", ergänzte der 29-Jährige, "dass man auf dem Schnee mit dem Riesenslalom-Ski schon mal gefahren ist".

Denn dieser sei "sehr speziell, es ist keine Piste gleich und ändert sich von Tag zu Tag", hat er in seinen bislang drei Trainingstagen in Yanqing gelernt.

Zwischenergebnis

1. Marco Odermatt (SUI)

2. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,04

3. Mathieu Faivre (FRA) +0,08

4:15 Uhr - Das Zwischenergebnis

Führender nach Lauf eins ist also der Schweizer Marco Odermatt vor Stefan Brennsteiner und Mathieu Faivre. Aber die Top Fünf liegen hier nur um 19 Hundertstel getrennt. Wir können uns also auf einen spannenden zweiten Lauf freuen - wenn das Wetter mitspielt. In Vancouver 2010 wurde der zweite Durchgang im Riesenslalom der Damen um einen Tag verschoben. Ich würde es heute zumindest nicht völlig ausschließen.

4:13 Uhr - J. Verdu (AND) / Startnummer 32

Was hier nicht geht, zeigt Joan Verdu aus Andorra. Er zeigt einen sauberen und soliden Lauf und schiebt sich damit immerhin auf Rang 13.

4:10 Uhr - I. Kuznetsov (ROC) / Startnummer 30

Man muss allerdings zur Rettung aller sagen, dass es jetzt auch grenzwertig zu fahren ist. Auch der Russe Ivan Kuznetsov sieht das Ziel nicht. Damit immerhin ein Drittel der Top 30 ausgeschieden. Und besser werden weder die Fahrer noch die Pistenbedingungen.

4:08 Uhr - J. Rauchfuß (GER) / Startnummer 29

Völlig verkorkster Lauf von Julian Rauchfuß. Schon am dritten Tor überdreht er stark, rutscht dann mehrmals auf dem Innenski weg und liegt halb im Schnee. Irgendwie schafft es der Deutsche ins Ziel, aber der Rückstand ist riesig.

4:04 Uhr - A. Andrienko (ROC) / Startnummer 28

Die Ausfälle häufen sich. Erst erwischt es Ryan Cochran-Siegle aus den USA, dann auch den Russen Aleksandr Andrienko. Im Mittelabschnitt bekommt er einen Schlag, bleibt an einem Tor hängen und stürzt. Aber immerhin: Er steht schon wieder.

4:01 Uhr - M. Rönngren (SWE) / Startnummer 26

Sehr ordentliche Vorstellung des Schweden Mattias Rönngren. Zwischenrang 13. So gut ist er im Riesenslalom schon lange nicht mehr gewesen.

4:00 Uhr - R. Haaser (AUT) / Startnummer 25

Raphael Haaser nimmt die Einfahrt in den Steilhang voll auf Zug. Der Österreicher versucht, die engste Linie zu wählen. Auch hier ist der Rückstand aber schon groß. Haaser landet im geschlagenen Feld.

3:58 Uhr - C. Sarrazin (FRA) / Startnummer 24

Die Ausfälle häufen sich inzwischen. Auch den Franzosen Cyprien Sarrazin erwischt es früh. Es sind schon tückische Bedingungen, das ist keine Frage. Aber manche kommen eben auch gut damit zurecht.

3:55 Uhr - T. Philp (CAN) / Startnummer 23

Keine Chance für Trevor Philp. Der Kanadier rutscht die Schwünge viel zu stark an, kommt nie auf Zug. Da ist der Rückstand riesig. Und das kann jetzt auch nicht nur an Sicht und Piste liegen, die Fahrer vor ihm waren deutlich besser.

3:52 Uhr - A. McGrath (NOR) / Startnummer 21

Wie für seinen Landsmann Rasmus Windingstad ist auch für Atle Lie McGrath aus Norwegen das Rennen schon früh beendet.

3:50 Uhr - T. Ford (USA) / Startnummer 20

Tommy Ford feiert nach seinem Sturz in Adelboden 2021 sein Comeback nach über einem Jahr Verletzungspause. Er zeigt einen ordentlichen Lauf. Aber dass das für den US-Amerikaner nicht für ganz vorne reichen kann, ist klar.

3:48 Uhr - R. Windingstad (NOR) / Startnummer 19

Aus für Rasmus WIndingstad. Schon im oberen Streckenabschnitt ist das Rennen für den Norweger beendet.

3:46 Uhr - T. Favrot (FRA) / Startnummer 17

Ganz starke Vorstellung von Thibaut Favrot. Der Franzose zeigt eine nahezu fehlerfreie Vorstellung, kämpft und versucht, die Skier laufen zu lassen. Mit geringem Rückstand ist er Fünfter.

3:44 Uhr - R. Radamus (USA) / Startnummer 16

River Radmus riskiert viel. Zweimal rutscht der US-Amerikaner fast auf dem Innenski weg, rettet sich aber noch gut. Etwas Zeit hat das aber gekostet, und er ist Achter.

3:41 Uhr - L. Meillard (SUI) / Startnummer 15

Aus für Loic Meillard. Der Eidgenosse rutscht auf dem Innenski weg und an einem Tor vorbei.

3:40 Uhr - L. Braathen (NOR) / Startnummer 14

Ähnlich wie Schmid riskiert Lucas Braathen viel, aber es geht ihm nicht auf. Zumindest verhindert der Norweger den Ausfall, rutscht aber mehrmals weg, oder es staucht ihn zusammen. Da ist er chancenlos.

3:38 Uhr - Z. Kranjec (SLO) / Startnummer 13

Der Slowene Zan Kranjec fährt gut, aber ihm fehlt der Angriff von Brennsteiner. Er bringt einen sicheren Lauf ins Ziel, braucht als aktuell Siebter im zweiten Lauf aber die Aufholjagd.

3:36 Uhr - S. Brennsteiner (AUT) / Startnummer 12

Trotz der schlechteren Sicht zeigt Stefan Brennsteiner, was hier noch drin ist. Der Österreicher riskiert viel, gibt nur kurzen Kantendruck und lässt die Skier laufen. Oben hatte Odermatt ja den Fehler, da verliert auch Brennsteiner. Im Zielhang verliert auch er etwas, fährt aber dennoch stark und ist Zweiter.

3:34 Uhr - J. Murisier (SUI) / Startnummer 11

Justin Murisier überdreht im Mittelabschnitt. Der Schweizer kommt aus dem Rhythmus und verpasst ein Tor. Die Nebelbank dort wird allerdings auch immer dichter.

3:32 Uhr - M. Schwarz (AUT) / Startnummer 10

Marco Schwarz versucht, bei den Schwungansätzen früh dran zu sein. Aber das ist nicht mit letzter Konsequenz gefahren. Ihm fehlt der Angriff. Schwarz steht zu lange auf den Kanten und ist weit zurück.

3:30 Uhr - A. Schmid (GER) / Startnummer 9

Aus für Alexander Schmid. Der Deutsche riskiert viel und beginnt gut. Aber dann rutscht er auf dem Innenski weg, seine Skier verschneiden und er verpasst ein Tor. Er legt sich anschließend in den Schnee. Hoffen wir zumindest, dass er sich bei dem Verschneider nicht verletzt hat.

3:28 Uhr - G. Caviezel (SUI) / Startnummer 8

Gino Caviezel driftet die Schwünge oben etwas stark an. Im Mittelabschnitt hat er Schwierigkeiten und gerät in Rücklage. Auch der Zielhang ist nicht ideal. Rang sechs für Caviezel zunächst.

3:26 Uhr - M. Feller (AUT) / Startnummer 7

Manuel Feller liegt lange gut im Rennen. Dann nimmt der Österreicher im Zielhang etwas viel Tempo heraus. Er überdreht leicht mit dem Oberkörper, rutscht die Schwpnge an. Er reiht sich mit schon recht großem Rückstand auf Rang fünf ein.

3:24 Uhr - A. Pinturault (FRA) / Startnummer 6

Alexis Pinturault misslingt der Mittelabschnitt. Der Franzose steht viel länger auf den Kanten als Pinturault. Da geht viel Zeit verloren. Pinturault ist vorerst Fünfter.

3:22 Uhr - M. Faivre (FRA) / Startnummer 5

An der Stelle, wo Odermatt den Fehler hatte, kommt Mathieu Faivre gut durch. Im Mittelabschnitt nimmt der Weltmeister etwas zuviel Tempo heraus. Den Zielhang nimmt der Franzose ähnlich shcön auf Zug wie der Schweizer. Rang zwei für Faivre.

3:20 Uhr - M. Odermatt (SUI) / Startnummer 4

Marco Odermatt rutscht im oberen Steilhang kurz weg. Anschließend läuft dem Schweizer mehrmals der Außenski weg. Einfahrt Zielhang nimmt der Führende des Gesamtweltcups sehr direkt und viel Tempo mit. Odermatt geht trotz des Patzers oben an die Spitze.

3:18 Uhr - F. Zubcic (CRO) / Startnummer 3

Das Wetter wird immer schlechter. Es schneit stark, und de Aliprandini hat angezeigt, dass er nichts gesehen hat. Auch Filip Zubcic hat mit den Bedingungen zu kämpfen. Mehrmals rutscht der Kroate weg, hat große Schwierigkeiten und kommt in den Neuschnee. Er ist deutlich zurück.

3:17 Uhr - L. de Aliprandini (ITA) / Startnummer 2

Luca de Aliprandini sitzt mit dem Oberkörper sehr weit hinten. Der Italiener versucht, seine gewohnte Schräglagen zu fahren, das geht ihm aber nicht ganz auf. Mehrmals rutscht er leicht weg. Er bleibt hinter Kristoffersen.

3:15 Uhr - H. Kristoffersen (NOR) / Startnummer 1

Bei Schneefall und schlechter Sicht beginnt Henrik Kristoffersen das Rennen. Bei Schneefall und schlechter Sicht wird der Norweger vor dem Flachstück abgetragen. Da muss er querstellen, was Schwung kostet. Auch im Zielhang rutscht er zwei Schwünge stark an. 1:03,15 Minuten seine Zeit.

INFO - Die deutschen Starter

Drei deutsche Teilnehmer sind zu beachten. Mit Abstand der aussichtsreichste ist Alexander Schmid, für den ein gutes Ergebnis und bei idealem Rennverlauf vielleicht sogar eine Medaille durchaus möglich ist. Julian Rauchfuß und Slalom-Spezialist Linus Straßer sind Außenseiter.

INFO - Die Favoriten

89 Fahrer nehmen das Rennen in Angriff. Topfavorit ist Gesamtweltcup-Spitzenreiter Marco Odermatt aus der Schweiz. Aber auch die starken Franzosen um Alexis Pinturault und Mathieu Faivre, der Norweger Henrik Kristoffersen, der Italiener Luca de Aliprandini und der Kroate Filip Zubcic sind zu beachten.

Herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zum Riesenslalom der Männer bei Olympia in Peking. Der erste Lauf beginnt um 3:15 Uhr. Natürlich könnt Ihr auch live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit Joyn+ dabei sein!

