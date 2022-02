"Grundsätzlich stimmt das Gefühl", sagte Weidle über ihre beiden Testfahrten auf der "Rock"-Piste. In der ersten war sie die Beste derjenigen, die keinen Torfehler hatten, beim zweiten Mal war nur Joana Hählen 0,23 Sekunden schneller

Doch anders als die Schweizerin richtete sich Weidle kurz vor dem Ziel auf. "Ich war noch nicht bei 100 Prozent, da ist noch Zeit drin", sagte sie, "von der Körpersprache kann ich auch noch ein bisschen zulegen." Das wird nötig sein. Olympiasiegerin Sofia Goggia scheint trotz schwerer Knieverletzung bereit. "Ich habe mich großartig gefühlt und bin zuversichtlich", sagte die Italienerin nach Platz vier im letzten Testlauf.

"Es ist ein Wunder, dass sie bei der Diagnose überhaupt am Start steht, das hat uns sehr überrascht", sagte Weidle über die Knieverletzung der Speed Queen, um die sie sich ein wenig sorgt: "Das Wichtigste ist, dass sie gesund ins Ziel kommt und nicht wieder überpaced."

Olympia - Ski Alpin Verletzte Vlhova verzichtet auf weitere Olympia-Starts

Unterdessen sucht Ski-Star Mikaela Shiffrin nach zwei bitter enttäuschenden und einem durchschnittlichen Auftritt bei den Winterspielen von Peking ihre vierte Chance in der Abfahrt. Die US-Amerikanerin bestätigte nach dem Abschlusstraining ihre Teilnahme am Rennen.

INFO - Start auf 4:30 Uhr verschoben

Der Wind auf der Piste Rock ist zu stark. Ein planmäßiger Start um 4:00 Uhr MEZ ist nicht möglich. Das Rennen wurde um eine halbe Stunde nach hinten verlegt. Um 4:00 Uhr soll die nächste Entscheidung fallen, wie es weiter geht.

INFO - Weidle mit Medaillenchancen

Vor allem nach den Eindrücken in den Trainingsläufen zählt die WM-Zweite Kira Weidle zum Favoritenfeld. Weidle kam gut mit der Piste zurecht, hat einen starken Eindruck hinterlasen und war zweimal Zweite. Allerdings darf man es auch nicht überbewerten. Viele Spitzenläuferinnen pokern in den Trainings noch. Zudem gilt es, sich an die Piste heranzutasten.

Weidle glänzt auch im letzten Abfahrtstraining bei Olympia

Herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zur Abfahrt der Damen bei Olympia in Peking. Das Rennen beginnt um 4:00 Uhr. Natürlich könnt Ihr auch live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit Joyn+ dabei sein!

