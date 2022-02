Shemshaki wurde suspendiert, kann allerdings die Öffnung der B-Probe verlangen und außerdem beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Einspruch gegen seine Suspendierung einlegen.

Shemshaki ist in Peking zum dritten Mal bei Winterspielen dabei.

Der Routinier startete bereits in den Olympia-Rennen 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi.

Sein bestes Olympia-Resultat war dabei vor acht Jahren ein 31. Rang im Slalom.

(SID)

