"Das ist extrem bitter", wurde Roland Leitinger vom Verband zitiert: "Jetzt wiederholt sich die Geschichte. Im Moment verspüre ich eine große Leere. Ich muss das jetzt erst einmal sacken lassen."

Der Riesenslalom-Spezialist hatte beim Saisonauftakt im Oktober in Sölden den zweiten Platz belegt.

Er möchte sich nun zeitnah operieren lassen.

Der Weltcup macht am kommenden Wochenende erneut in Österreich Station, in Lech/Zürs finden die Parallel-Bewerbe statt.

