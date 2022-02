Beat Feuz hat fast alles erlebt. Er gewann Gold bei der WM und dreimal im Ski-Mekka Kitzbühel, er durchschritt tiefste Täler. Wenn diesem nervenstarken Abfahrer die Tränen kommen, muss etwas Außergewöhnliches passiert sein. Und so war es ja auch in diesem denkwürdigen Olympia-Rennen in der Königsdisziplin: Feuz gewann die begehrteste Goldmedaille der Szene.

Danach saß der kleine "Kugelblitz" aus der Schweiz am Fuße des ausnahmsweise fast windstillen Berges Xiaohaituo über sein Handy gebeugt im Ziel und weinte wie ein Baby.

Ad

"Da sind alle Emotionen hochgekommen", berichtete der 34-Jährige über das Telefonat mit Freundin Katrin und der kleinen Tochter Clea, seine gesamte Karriere sei vor ihm abgelaufen, "das Schöne, aber auch das Negative."

Olympia - Ski Alpin Kehrtwende für DSV-Asse im Super-G? "Auf Wunder braucht man nicht zu hoffen" VOR 4 STUNDEN

Neureuther zweifelte an Comeback

Wie seine schwere Knieverletzung, wegen der er 2013 beinahe aufgegeben hätte. Dass er weiter kämpfte, lag auch ein bisschen am Zuspruch von Felix Neureuther. "Man kann sich nicht vorstellen, wie sein Knie ausgesehen hat", sagte Neureuther dem "SID", "das war unfassbar, ungefähr doppelt so dick wie sein Oberschenkel."

Niemand, nicht mal sein "guter Freund" Feuz selbst, ergänzte Neureuther, habe da gedacht, "dass er jemals wieder ein normales Leben führen kann". Geschweige denn halsbrecherischen Abfahrtssport betreiben.

Feuz suchte den Rat von Neureuthers Physiotherapeut Max Merkel und griff neu an.

Viertes Abfahrtsgold für die Eidgenossen

Dass er jetzt in Yanqing in den Olymp raste, "ist für mich unglaublich", sagte Neureuther. Dessen gutes Zureden vor neun Jahren war allerdings der einzige erfolgreiche deutsche Beitrag zu diesem Rennen: Das DSV-Quartett wurde schwer geschlagen, Dominik Schwaiger stürzte sogar schwer, kam aber glimpflich davon.

Schwerer Sturz: Schwaiger crasht bei Olympia-Abfahrt

Feuz dagegen schickte einen großen "Dank nach Hause", nach Tirol. Dort wartet neben Katrin und Clea die Mitte Januar geborene Luisa. "Die Familie ist für mich das Höchste", sagte Feuz, aber auch "dieser Titel gehört ganz oben rein."

Vor ihm waren drei Schweizer Olympia-Könige: Bernhard Russi (1972), Pirmin Zurbriggen (1988) und Didier Defago (2010). Die Pistenbauer Russi und Defago schneiderten ihm die 2950 m lange "Rock" auf den Leib. Nach seiner cleveren Fahrt musste er lediglich bei Johan Clarey noch zittern: Der Franzose war nur 0,10 Sekunden langsamer und raste vor Matthias Mayer (Österreich) mit 41 Jahren als ältester alpiner Medaillengewinner zu Silber.

DSV-Läufer außerhalb der Top 10

Die Deutschen? "Satz mit X", meinte Josef Ferstl, der hinter Romed Baumann (13.) und Andreas Sander (17.) auf Rang 23 kam. Schwaiger erlitt eine Prellung am linken Unterarm und Ellenbogen.

"Wir sind einfach nicht bei der Musik", sagte Cheftrainer Christian Schwaiger bedient, in den Kurven könnten seine Athleten "mit der absoluten Weltklasse nicht mithalten" - keine gute Aussicht für den Super-G am Dienstag ( 4.00 Uhr, live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn! ). "Auf Wunder braucht man nicht hoffen", sagte Schwaiger.

Und so blieb nur die Bewunderung für "Mega-Athlet" (Sander) Feuz. Der hat übrigens schon Pläne für die Zeit nach Olympia: Wenn Corona mitspielt, will er nach Norwegen in Urlaub. Neureuthers Frau Miriam hatte ihm da schon mal ein Haus besorgt.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Schock für Shiffrin - "Darüber werde ich nie hinwegkommen"

(SID)

Vollgas-Fahrt zu Gold: Feuz "rockt" die Olympia-Piste

Olympia - Ski Alpin Gold im Riesenslalom! Nervenstarke Hector triumphiert in Peking VOR 5 STUNDEN