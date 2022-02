Am Donnerstag steigt die Entscheidung der Damen in der Alpinen Kombination bei Olympia 2022 in Peking.

26 Athletinnen gehen bei der Abfahrt, dem ersten Teil der Kombination, um 03:15 Uhr MEZ an den Start. Deutsche Skirennläuferinnen nehmen an der Alpinen Kombination nicht teil. Um 07:00 Uhr MEZ startet im Yanqing National Alpine Skiing Centre mit dem Slalom der zweite und entscheidende Teil in der letzten Einzelentscheidung im Ski Alpin.

2018 in Pyeongchang gewann die Schweizerin Michelle Gisin die Goldmedaille vor der US-Amerikanerin und Weltmeisterin Mikaela Shiffrin. Die Bronzemedaillengewinnerin im Super-G geht auch am Donnerstag als Topfavoritin auf die Titelverteidigung in die Alpine Kombination.

Los geht es mit der Abfahrt der Damen um 03:15 Uhr MEZ live im TV bei Eurosport 1, im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player und im Liveticker bei Eurosport.de.

Hier gibt es alle Informationen zur Alpinen Kombination in Peking:

Olympia 2022: Alpine Kombination der Damen in Peking live im TV

Die Alpine Kombination der Damen von Peking am Donnerstag, 17. Februar, wird live im TV bei Eurosport 1 übertragen.

Olympia 2022 - Ski Alpin: Alpine Kombination der Frauen in Peking im Livestream

Bei Joyn PLUS+ könnt Ihr für nur 6,99 Euro pro Monat neben vielem anderen das gesamte Programm des Eurosport Players empfangen. Hier gibt es alle Rennen in voller Länge bis zum letzten Starter - auch dann, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes übertragen sollte.

Shiffrin findet bei Abfahrtstraining zurück zu alter Stärke

Olympia 2022 - Ski Alpin: Alpine Kombination der Frauen in Peking im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es zur Alpinen Kombination der Damen einen Liveticker. Hier erhaltet Ihr alle News zum Rennen auf dem Olympia-Berg Xiaohaituo.

Olympia 2022 - Alpine Kombination: Head to Head zwischen Gisin und Shiffrin

Die Schweizerin Michelle Gisin hat beste Aussichten ihren Olympia-Titel von 2018 auch in Peking zu bestätigen. In der Alpinen Kombination hat sie dennoch starke Konkurrenz. Top-Star Mikaela Shiffrin will ihr Olympia-Desaster abwenden. Das Head to Head von Eurosport-Expertin Viktoria Rebensburg!

Head to Head: Warum Gisin bessere Karten hat als Shiffrin

Olympia 2022 - Alpine Kombination: Shiffrin dominiert Abfahrtstraining

Mikaela Shiffrin hat ihre Favoritenrolle für die Kombination unterstrichen. Die US-Amerikanerin war am Mittwoch die Schnellste im letzten Abfahrtstraining für den alpinen Zweikampf. Der Wettbewerb am Donnerstag ist Shiffrins letzte Chance auf eine Einzelmedaille bei Olympia in Peking. Die 26-Jährige hatte beim Testlauf für die erste Teildisziplin stolze 0,93 Sekunden Vorsprung. | Zum Bericht

