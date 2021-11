Die beiden Slalom-Läufe der Frauen und Männer wurden als Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele 2022 in Peking ausgetragen.

Bei einer Außentemperatur in Dubai von 32 Grad Celsius überraschte es kaum, dass die Rennen nicht im Freien abgehalten wurden.

Dennoch sorgte auch der Austragungsort für Aufsehen: Die Rennen fanden nicht etwa in einer gewöhnlichen Halle, sondern dem Shoppingcenter "Mall of the Emirates" statt. Die Mall gehört mit 223.000 Quadratmeter zu einem der größten Einkaufszentren der Welt.

Besonders bei aktiven oder ehemaligen Sportlern stehen die Reformen des neuen FIS-Präsidenten Johan Eliasch, der den alpinen Ski-Sport grundlegend verändern möchte, stark in der Kritik.

