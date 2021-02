Nach der Absage der Kombination der Frauen am Montagmorgen (ein neuer Termin steht noch nicht fest) mussten die Organisatoren am Abend ein weiteres Mal vor den Schneemassen kapitulieren. Vor allem im Startbereich der Piste Vertigine musste und muss zunächst die Gefahr von Lawinenabgängen gebannt werden. "Wir dürfen nicht auf den Berg", berichtete der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier am Montagnachmittag. Der Super-G der Frauen findet auf einer anderen Piste statt.