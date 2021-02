Linus Straßer, Stefan Luitz und Alexander Schmid kamen pünktlich zur dritten Silber-Sause. Und gewannen gleich mal einen Eindruck von der gelösten Stimmung, die zuletzt auch Andreas Sander zur Sensation in der Abfahrt trug. Der 31 Jahre alte Westfale hielt bei der dritten Überraschungsfeier im deutschen Hotel eine emotionale Rede, er lobte dabei ausdrücklich das deutsche Technologie- und Testteam um Chris Krause: In der Tat hatten die Deutschen ja bislang hervorragendes Material unter den Füßen.

Die Abfahrer reisten am Montag ab, auch Thomas Dreßen, für den die WM mit Rang 18 endete. Er hatte sich trotz seiner Hüft-OP Ende November und nur zehn Tagen auf Schnee leise Hoffnungen auf mehr gemacht, doch sein großer Trainingsrückstand ließ nicht mehr zu - seine Leistung könne sich deshalb "schon sehen lassen", sagte er.

Ein Rennen will er in dieser Saison nicht mehr fahren, davon abgesehen muss Dreßen erst mal "in aller Ruhe" sein rechtes Knie untersuchen lassen. Es macht seit dem Totalschaden im Dezember 2018 immer wieder Probleme.