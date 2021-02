Nur sein ehemaliger Mannschaftskollege Vincent Kriechmayr war an diesem beinahe kitschigen Tag um 0,07 Sekunden schneller als Baumann. Der Franzose Alexis Pinturault Frankreich (+0,38 Sekunden) gewann in einem spektakulären Rennen Bronze.

Nur einmal, vor zehn Jahren, hatte Baumann in einem Super-G auf dem Podest im Weltcup gestanden - er gewann freilich auch schon zwei Mal eine WM-Medaille, 2011 Silber mit dem Team und 2013 Bronze in der Kombination. Das Rennen seines Lebens aber fuhr er erst an diesem Donnerstag, auf einem tückischen Kurs, auf dem sich Baumann wohl fühlte wie nur wenige. "Ich bin ziemlich parat am Start gestanden" berichtete er, "ich habe mich selten so gut gefühlt im Starthaus, da denkt man nicht nach, da hat man keine Zweifel, man weiß genau, was man macht."