Sofia Goggia fügte hinzu: "Dass ich mich so kurz vor der WM im eigenen Land auf einer Touristenpiste, unter all den Umständen, die da gerade vorherrschten, verletze – das ist nicht einfach."

Als beste Abfahrerin des Winters (sie gewann vier von fünf Abfahrten) hatte sich Goggia Ende Januar in Garmisch-Partenkirchen abseits der Rennpiste bei einer Fahrt ins Tal bei einem Sturz eine Fraktur des Schienbeinkopfes im rechten Knie zugezogen.

"Irgendwann werde ich sicher etwas Positives aus der Situation ziehen, aber noch bin ich nicht so weit. Jeden Tag, wenn ich aufstehe und mich daran erinnere, dass in Cortina gerade die WM läuft, macht mich das fertig", so die Abfahrtsspezialistin.