Der Internationale Ski-Verband FIS und die Organisatoren kommen damit immer mehr in zeitliche Bedrängnis. Am Montag war wegen des starken Schneefalls in der Nacht zuvor die Kombination der Frauen abgesagt und auf den kommenden Montag (15. Februar) verlegt worden.

Der ebenfalls für Dienstag geplante Super-G der Männer musste wegen der akuten Lawinengefahr auf der Strecke Vertigine auf Donnerstag (11:30 Uhr) verschoben werden. Dafür wurde das erste Abfahrtstraining der Männer gestrichen.

"Eigentlich ist Cortina ja bekannt dafür, dass es sehr wetterstabil ist, jetzt ist es halt umgekehrt. Das kann passieren", sagte der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier, gab aber auch zu bedenken: "Jetzt bekommt man langsam Druck auf das System."

Druck, weil bei dieser WM erstmals 13 Wettbewerbe in 14 Tage gepresst werden sollten. "Das Programm ist schon sehr eng gestrickt", fügte Maier an, hielt die Absage des Super-G am Dienstag aber für gerechtfertigt: Die Sicht sei nur bei fünf bis acht Metern gewesen, "und das kann man gegenüber den Sportlern nicht verantworten".

Ski-WM: Zwei Entscheidungen am Mittwoch?

Der Super-G der Frauen soll angeblich am Mittwoch nachgeholt werden - zwischen den Durchgängen der Kombination der Männer um 10:00 Uhr (Super-G) und 13:30 Uhr (Slalom). Damit fiele auch das erste Training für die Abfahrt der Frauen am Samstag aus.

Ohnehin droht am Mittwoch erneut großes Ungemach - die Wetterprognose verheißt ein weiteres Mal Schneefall über Nacht bis Mittag, erst dann sollen die Niederschläge nachlassen und die Sonne herauskommen. "Die Hoffnung stirbt immer zuletzt", sagte Maier, "wir gehen mit dem Thema sehr positiv um. wenn morgen ein Rennen ist, dann fahren wir, wenn keins ist, fahren wir halt später."

Erst ab Donnerstag ist Wetterbesserung in Sicht: Erwartet werden Sonnenschein und zum Wochenende hin eisige Temperaturen. Nach dem Super-G der Männer am Donnerstag (11:30 Uhr) wäre der nächste Wettbewerb die Abfahrt der Frauen am Samstag (11:00 Uhr), gefolgt von der Abfahrt der Männer am Sonntag (11:00 Uhr). Weil der Ruhetag der Kombination der Frauen geopfert wurde, geht es auch danach Schlag auf Schlag weiter.

