"Für mich persönlich etwas schwieriger zu akzeptieren ist, dass ich das Funkeln in meinen Augen und den Wunsch verloren habe, der mich in meiner gesamten Karriere angetrieben hat", ergänzte die 24-Jährige, die bei den Olympischen Spielen in Peking im Riesenslalom mit Rang sieben ein starkes Ergebnis erzielt hatte.

Sie gebe "im Leben immer alles, was ich habe. Ich bin bereit, alles zu geben, um meine Ziele zu erreichen, und nur dann fühle ich mich in mir selbst wohl und zufrieden."

Ad

Auch dem Skisport habe sie sich ihr Leben lang "mit ganzem Herzen verschrieben", so Hrovat.

Zermatt-Cervinia Nächster Nackenschlag für hochumstrittenes Matterhorn-Event VOR 5 STUNDEN

"Die Entscheidung, die ich getroffen habe, war sicherlich eine der schwersten in meinem Leben, und ich bin unendlich froh, dass ich diese Entscheidung in einem relativ gesunden Zustand treffe (mein Knie macht mir immer noch ein paar Probleme, aber das wird schon wieder)", erklärte die junge Slowenin.

Vier Podestplätze für Hrovat

Hrovat gewann unter anderem drei Titel bei Junioren-Weltmeisterschaften. Ihr Weltcup-Debüt feierte die Technikspezialistin im Dezember 2015.

Seither fuhr Hrovat vier Mal auf das Weltcuppodest. In den Jahren 2020 und 2021 landete sie im Gesamtweltcup jeweils auf Position 25.

Im Riesenslalom-Weltcup wurde die Slowenin zudem zwei Mal Neunte.

Das könnte Dich auch interessieren: Wasmeier attackiert FIS-Boss wegen Matterhorn-Abfahrt: "Wahnsinn"

Schmids Mut wird belohnt: DSV-Ass packt im Finale die WM-Norm

Sölden Klare Ansage von Feller: "Fragen nach Hirscher gehen mir auf den Sack" UPDATE GESTERN UM 14:04 UHR