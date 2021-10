Einer, welcher der deutschen Mannschaft am Wochenende fehlen wird, ist Josef Ferstl. Der Kitzbühel-Sieger zog sich am vergangenen Montag im Training einen Faszienriss im linken Oberschenkel zu. Auf "Instagram" teilte er seinen Fans mit, dass er "drei bis vier Wochen Zwangspause" einlegen muss.

Ebenso fehlen werden Sebastian Holzmann und Manuel Schmid, die sich in der Vorbereitung Knieverletzungen zugezogen haben und für den Rest des Winters ausfallen werden. Gute Nachrichten gibt es hingegen von Thomas Dreßen, der nach neun Monaten Ausfall wahrscheinlich im Dezember wieder ins Training einsteigen wird.

Aufgrund der Verletzungssorgen wird das DSV-Männerteam am Wochenende lediglich aus Stefan Luitz, Alexander Schmid und Julian Rauchfuß bestehen.

Lake Louise Bittere Pille: Kitzbühel-Sieger Ferstl muss "Zwangspause" einlegen

Bei den Frauen werden mit Marlene Schmotz und Andrea Filser nur zwei deutsche Athletinnen in Sölden an den Start gehen. Schmotz kehrt nach einem Jahr und überstandener Kreuzbandverletzung wieder in den DSV-Kader zurück. Ihre Vorgabe für das Rennen dabei ist klar: "Für das Finale qualifizieren."

Dieses Ziel geht sie nach Ihrer Teilnahme an den deutschen Meisterschaften im Frühjahr optimistisch an: "Platz zwei hat mir gezeigt, dass ich das Skifahren nicht verlernt habe."

